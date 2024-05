A 50 anni divento papà - Fabrizio Corona aspetta un figlio con la compagna Sara Barbieri

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 22 maggio 2024)diventerà di nuovo padre. Il “re” dei paparazzi, finito agli onori delle cronache più volte per gli eccessi e i procedimenti giudiziari, ha annunciato la gravidanza della, cui è legato dal 2021. Proprio lui ha rivelato che la coppia è in attesa di unal settimanale Chi, che ha fatto uscire la notizia anche con un post pubblicato sulla pagina Instagram del giornale. Lo abbiamo scoperto tre settimane fa e siamo pazzi di gioia – sono le prime parole dial settimanale diretto dia Alfonso Signorini – Ci pensavamo da un anno.ha anche espresso il desiderio che sia una bambina. Il fotografo, da sempre noto per i suoi scoop e per rivelare molti retroscena sulle vite dei vip, ha già un, Carlos Maria, avuto nel 2002 dalla ex moglie Nina Moric,con cui ha avuto un rapporto tormentato, recuperato, a quanto pare, solo recentemente.