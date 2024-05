Den of Thieves 2 - Gerard Butler sta tornando | svelata la data d' uscita del sequel

(Di martedì 21 maggio 2024) Dopo essere stato rimandato a lungo, c'è finalmente unad'per ilde Nella tana dei lupi Nella tana dei lupi nel 2018 si era rivelato un successo senza precedenti, altro colpo nel segno della carriera action die dopo tanto tempo il suo, Den of: Pantera ha finalmente unad'confermata.tornerà a vestire i panni di Big Nick, un grintoso agente di polizia di Los Angeles, che ora è volerà fino in Europa per rintracciare Donnie (O'Shea Jackson Jr.), un ex-marinaio trasformatosi in rapinatore che rimane invischiato nella trama di un'enorme rapina alla più grande borsa di diamanti del mondo. La pellicola, che vedrà il ritorno alla regia di …

Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Il concetto di legittima difesa estremizzato dal film di Gary Gray del 2009: il controverso messaggio lanciato al pubblico sulla “ Giustizia fai da te” stasera su Italia 1, alle 21.20, andrà in onda “ Giustizia privata ”, un film diretto da F. Gary Gray e uscito negli Stati Uniti nel 2009. Il film affronta in modo provocatorio il concetto estremo di autodifesa, toccando argomenti che vanno oltre il tema iniziale e che possono spaziare fino al terrorismo. dayitalianews

Butler ha trovato il suo nuovo film d'azione sul modello di Attacco al potere Gerard Butler è in trattative per tornare a collaborare con il regista di Nella tana dei lupi, Christian Gudegast, in un nuovo action -thriller che stavolta includerà un'altra storica location da salvare dopo la Casa Bianca di Attacco al potere. Stiamo parlando dell'iconico Empire State Building, grattacelo simbolo di New York. movieplayer

