Arriva l' interrogatorio per Toti - davanti ai pm il 23 maggio

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Io non ho mai chiesto dimissioni per le inchieste, posso farle l’elenco di decine di governatori e centinaia di sindaci indagati, e che per questo si sono dimessi, e poi sono stati assolti. E’ la Maggioranza che deve porsi la questione: Toti può governare in queste condizioni? Perché prima di tutto bisogna salvaguardare la Liguria”.

calcioweb.eu