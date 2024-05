Jonathan David si allontana - il Napoli ha scelto un altro attaccante per il post Osimhen

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilcomincia a lavorare per l’acquisto del prossimoche dovrà sostituire, c’è un nome in cima alla lista dei preferiti. Con il campionato che sta per andare in soffitta, iniziano a farsi più insistenti le voci di calciomercato. Ilsarà sicuramente protagonista della sessione estiva di trasferimenti, dopo che la stagione prossima alla conclusione ha decretato la totale disfatta degli ormai ex campioni d’Italia. Nessuna gioia e tante delusioni. Motivo per il quale il presidente Aurelio De Laurentiis intende rivoluzionare dirigenza, staff tecnico e parco giocatori. Per quanto riguarda i calciatori, tutto ruoterà attorno all’operazione. Non è un mistero che l’nigeriano figuri nella lista dei partenti. Nel suo contratto c’è una clausola da ...

