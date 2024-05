Via dei Missaglia | crolla il controsoffitto dell’ex supermercato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Milano, 19 maggio 2024 – Ildavanti alle saracinesche abbassate dello stabile in via deiall'angolo con via Boifava che un tempo ospitava ilCarrefour e la sede di una banca si è staccato ed èto sulla strada, per fortuna senza provocare feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che nel pomeriggio hanno transennato l'area in attesa dei lavori di rimozione della struttura che ha ceduto all'improvviso. Uno spazio nel quartiere Chiesa Rossa a Milano che, come emerge dai filmati realizzati dai residenti, è lasciato nel degrado. Una storia di degrado Nelle scorse settimane il Carrefour e il megastore cinese Aumai al piano superiore, unici presidi commerciali del quartiere, hanno lasciato l'immobile di proprietà dell'Aler e hanno chiuso i battenti. Nello stesso complesso, ...