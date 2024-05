Jarry in lacrime dopo la finale persa con Zverev - emozioni troppo forti | “Non riesco a guardarvi”

Alexander Zverev , per la seconda volta nella propria carriera, è campione al Foro Italico di Roma . Il tedesco vince gli Internazionali d’Italia battendo per 6-4 7-5 il cileno Nicolas Jarry , andandosi così a prendere il primo grande torneo da quando ...

Il video con gli hlighlights di Zverev-Jarry , sfida valevole come finale degli Internazionali d’Italia 2024 . Un break per set, così il tedesco trionfa al Foro Italico: si tratta del secondo successo a Roma dopo quello nel lontano 2017. Si chiude ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Zverev-Jarry, incontro valevole per la finale maschile degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il tedesco, terza testa di serie, è il maggiore indiziato per sollevare al cielo il trofeo secondo le quote ...