Api | 10 incredibili curiosità sul loro mondo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 19 maggio 2024) Spesso gli insetti vengono visti come esseri fastidiosi, da debellare e tenere il più possibile alla larga. Con le api, però, non è proprio così e scoprire alcunesulconto non solo le renderà più affascinanti, ma (si spera) porterà a essere più attenti e scrupolosi nel salvaguardarle dall’estinzione. Se questa ipotesi diventasse realtà, infatti, sarebbe un danno per l’intero ecosistema. Ma è meglio procedere per gradi. 1. Le api, come gli antichi egizi, conoscono la tecnica della mummificazione Chi pensava che la mummificazione fosse una prerogativa degli antichi egizi si sbaglia di grosso. Le api infatti mettono in atto questa pratica con scrupolo e con una tecnica davvero efficace. Quando un animale molto più grande dientra nell’alveare e ne minaccia la sopravvivenza – basti pensare a topi, lucertole e ...