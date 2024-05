37enne accoltellato e abbandonato davanti all’Ospedale Sandro Pertini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024) Unbosniaco è stato trovato in fin di vitaal pronto soccorso dell’ospedale. Le indagini sono in corso. Ieri notte, poco dopo la mezzanotte, un uomo di 37 anni di origine bosniaca, residente nel campo rom di Tor Sapienza, è stato lasciatoal pronto soccorso dell’ospedaledi Roma. La vittima presentava una grave ferita d’arma da taglio al polmone. Ilè stato immediatamente trasferitoSan Camillo, dove è attualmente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche e al momento l’uomo è in pericolo di vita. Indagini in corso Sul luogo dell’abbandono sono intervenuti i carabinieri della compagnia Monte Sacro. Le autorità stanno cercando ...