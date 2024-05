Francesco Cicconetti - alias Mehths | Le parole corrette contro la transfobia VIDEO VOICE

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 17 maggio 2024) Quella del 17 maggio è una data storica per la comunica LGBTQIA+. Quel giorno, nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuoveva finalmente l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali dalla classificazione internazionale delle malattie. Quella data è diventata così un simbolo di lotta alle discriminazioni che si celebra dal 2004 ogni anno come Giornata internazionalel'omofobia, lae la bifobia."Lanon è solo linguaggio d’odio o solo violenza fisica: è composta anche da tante altre piccole cose che portano alla violenza. Come le risate, le prese in giro, le battute, l’esclusione sul luogo di lavoro o dai gruppi sociali, la difficoltà nel trovare una casa, nell’accedere al mondo del lavoro, la difficoltà che incontrano molte persone trans nell’avere una relazione romantica stabile", spiega a ...