Ucciso in un parco a Bologna - fermato un 17enne

(Di giovedì 16 maggio 2024) E' un ragazzo di 17 anni, tunisino come la vittima 21enne, il presunto responsabile dell'omicidio a coltellate avvenuto ieri verso le 21 neldella Montagnola di. Le indagini della squadra mobile della polizia, coordinate dalla Procura per i minorenni, hanno portato al fermo del ragazzo, con alcuni precedenti di polizia per rapina e spaccio. Nel tardo pomeriggio personale della Polfer lo ha rintracciato in piazza delle Medaglie d'Oro, davanti alla stazione. Si ritiene che il delitto sia nato dal tentato furto della bici della vittima, da cui è partita una colluttazione. Non si esclude abbiano partecipato altre persone.

