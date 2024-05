Maxima - regina d’Olanda e lo scandalo a corte

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lui è il futuro ree lei, argentina, non lo sa. Si incontrano ed è subito amore. Oggi la vicenda della coppia reale è diventata una serie di successo (la nuova The crown). come racconta Delfina Xhaves, che interpreta Máxima Zorreguieta,per caso