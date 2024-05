I dannati - recensione | Roberto Minervini abbandona il documentario e abbraccia il racconto bellico

(Di giovedì 16 maggio 2024) La nostrade I, debutto nel lungometraggio di finzione del pluripremiato documentarista,appena presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard: uno spaccato duro e minimalista di guerra e solitudine, forse troppo Arriva in sala in contemporanea con la presentazione a Cannes I, primo film di “finzione” del pluripremiato documentarista marchigiano(Louisiana, Che fare quando il mondo è in fiamme?). Una storia ambientata durante le fasi cruciali della guerra civile statunitense, minimalista sia nello sguardo che nella progressione drammaturgica, e che fa dei rumori e dei silenzi della natura, della camera sempre stretta sui personaggi, delle attese, dei lampi di violenza e dell’intimità i suoi punti ...

La recensione de I Dannati , il film di Roberto Minervini che abbandona l'ibrido documentaristico per dedicarsi a un film di finzione , più simile ad uno spaccato di umanità e realtà . A Cannes in Un Certain Regard e subito in sala. Roberto Minervini ...

Il West, la frontiera, un plotone in volontari: Minervini prova a fare la sua Sottile linea rossa, ma l'operazione non è di gran successo (il fascino delle immagini, quello, rimane). La recensione di I Dannati di Federico Gironi.

