FOTO Benevento - torna in gruppo Benedetti | differenziato per Terranova

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoReduce dalla trasferta triestina e dall'incoraggiante pareggio nella prima sfida play off, la Strega agli ordini di mister Gaetano Auteri si è allenata per preparare la gara di ritorno contro la Triestina tra le mura amiche del Vigorito. Sotto l'occhio attento dei numerosi tifosi presenti sugli spalti, la squadra giallorossa ha svolto una seduta a porte aperte. Poche le indicazioni dal campo: chi ha giocato dal primo minuto ha lavorato in palestra. Ma Auteri può anche sorridere: oltre alla gemma di Lanini che ha permesso di agguantare gli alabardati, into anche l'esterno. Lavoroper il centrale difensivo. Assenti questo pomeriggio il centrale Pastina e il portiere Nunziante.

