Dimmi La Verità | ospite il capogruppo M5s in Commissione Difesa Marco Pellegrini

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ecco #Ladel 16 maggio 2024.ilM5s in. L'argomento del giorno è: "L'Italia invia armi all'Ucraina ma Kiev sta perdendo la guerra".

La Juventus vince la Coppa Italia: un gol di Vlahovic e l’Atalanta va ko all’Olimpico - La Juventus vince la Coppa Italia: un gol di Vlahovic e l’Atalanta va ko all’Olimpico - Il bel gioco di Gasperini, il progetto di Percassi, l’anno meraviglioso della Dea. Ma alla fine ha vinto ancora la Vecchia Signora. E quella volpe di Allegri. Che sarà pure bollito, impresentabile, or ...

Operazione Ita-Lufthansa appesa a un filo. Bruxelles frena ancora. Salvini: “Atto ostile verso l’Italia” - Operazione Ita-Lufthansa appesa a un filo. Bruxelles frena ancora. Salvini: “Atto ostile verso l’Italia” - Fase delicatissima per l’operazione Lufthansa-Ita Airways, ancora in attesa del via libera di Bruxelles. Il rischio che vada tutto a monte ora è concreto. “Boicottare l’unione tra Ita e Lufthansa sare ...

Liguria, bagarre per il primo Consiglio regionale dopo lo scandalo: «Buffoni». E il totiano Anzalone si commuove - Liguria, bagarre per il primo Consiglio regionale dopo lo scandalo: «Buffoni». E il totiano Anzalone si commuove - Momenti di tensione nel corso della seduta. Piana alla guida della Regione al posto di Toti. Sansa:«Legislatura finita». Il consigliere fedelissimo del governatore:«Gogna mediatica» ...