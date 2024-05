Architetta e interior designer - amante del restaur - nel suo studio Luisa Vanzini realizza non solo splendidi proget -i, ma anche borse create da tante artigiane con tessuti prezi -si, come ci racconta in quest' intervista

(Di martedì 7 maggio 2024) Hai avuto una vita ricca di esperienze?Sì, seguendo tutte le mie passioni. Dopo aver studiato architettura al Politecnico di Milano ho iniziato una carriera d’. “Recupero,o e riuso” sono le mie parole mantra. Applicatein quella che, dal 2019, è diventata la mia seconda occupazione, molto più che un hobby: la LÙSac, marchio dinato quasi per caso. Scaturito dal mio amore per il tessuto e per i modelli creati conosi scampoli e splendide stoffe di recupero. Una piccola produzione ormai affermata, che sviluppo nel miodi Pavia: dona lavoro a donne sarte e, 58 anni,di moda. Essere donna oggi ...

Da New York a Mantovarchitettura, Andrew Berman rinnova la Casa del Mantegna - Da New York a Mantovarchitettura, Andrew Berman rinnova la Casa del Mantegna - Parte a Palazzo Te la rassegna: un mese di eventi e dibattiti. L’ architetto-attivista in prima linea nella conservazione dei quartieri newyorkesi: "Panchine e luce naturale per migliorare l’edificio" ...

Nuova Lancia Ypsilon: ecco la versione di TDA - Nuova Lancia Ypsilon: ecco la versione di TDA - Nuova Lancia Ypsilon TD: ecco la personale interpretazione del famoso creatore digitale che mostra come doveva essere il design di questa auto ...

Completata la riqualificazione dell'iconica Torre GalFa a Milano - Completata la riqualificazione dell'iconica Torre GalFa a Milano - Completato il re-styling di Torre GalFa con la recente realizzazione di due alloggi di lusso agli ultimi due piani del building.