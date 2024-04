Un’altra vittima in ditta | Come una guerra civile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) La morte di Matteo Cornacchia, l’operaio 46enne di Travagliato ucciso ieri alla Dall’Era Siderurgica di Lograto da una lastra d’acciaio che si è staccata da un carroponte che stava manovrando. È la dodicesimasul lavoro nel Bresciano in questo 2024 di morti bianche. E i sindacalisti invocano una legge che introduca l’omicidio sul lavoro, da punire con pene pesantiaccade nel caso degli omicidi stradali e nautici. "È intollerabile – sbotta Mario Bailo, segretario provinciale della Uil alla quale era iscritta anche l’ultima– Queste non sono morti bianche, sono omicidi". Bailo ieri era in via IV Novembre, nella sede dell’azienda. Ed è indignato: "Ci risulta che il lavoratore avesse una disabilità dell’ottanta per cento. Com’è possibile che operasse da solo sotto il carroponte? Alla Dall’Era si registrano problemi ...