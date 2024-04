Schiaffo all’arbitro - 16enne squalificato 30 mesi

(Di giovedì 25 aprile 2024) Due anni e mezzo di squalifica per unoe sputi reiterati al direttore di gara. È l’ennesima pesante squalifica comminata a carico di un calciatore adolescente della nostra provincia, che fa tornare sotto i riflettori il problema della violenza nel calcio giovanile. La gara in questione si è giocata sabato scorso a Spilamberto fra i padroni di casa e il San Felice (3-2 il risultato finale) ed era valida per la Coppa ’Anselmo Casari’ della categoria Under 17. Ieri il giudice sportivo della Figc di Modena ha infattifino al 30 novembre del 2026 un atletadella società sanfeliciana che era stato espulso a fine gara perché – si legge nel provvedimento del giudice – "rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose nei confronti del direttore di gara. Alla notifica dell’espulsione ostacolava il rientro del direttore ...

Le squalifiche dei dilettanti. Schiaffi e spinte agli avversari. Arriva lo stop per sei giornate - Il Giudice sportivo ha preso decisioni rigide dopo gli episodi di violenza nelle partite dilettantistiche del fine settimana: squalifiche fino a sei turni per comportamenti antisportivi, come schiaffi ...msn

Sospesa Arquatese-Viguzzolese di Under 1… - COMUNICATO UFFICIALE - Schiaffi e pugni tra giocatori e mani al collo della giovane arbitra, che ha sospeso la partita, con conseguente squalifica di un dirigente fino all’ottobre 2028. È l’epilogo ...11giovani

Rissa e arbitra aggredita tra gli under 17: un dirigente squalificato fino al 2028 - Teatro dell'accaduto è stato un incontro di calcio che si è trasformato in rissa al campo Garrone di Arquata Scrivia, nell'Alessandrino ...golssip