Moto2 - il GP di Jerez si trasformerà in un festival spagnolo? Gli italiani cercano di farsi largo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024, ci potrebbe regalare una gara a fortissime tinte iberiche. Stiamo parlando, ovviamente, della, che assomiglia sempre più ad una categoria spagnola, piuttosto che internazionale. Per fare un esempio, nelle prime quattro posizioni troviamo ben 3 piloti spagnoli. Allargando lo scenario, diventano 6 nei primi 8, quindi 8 nei primi 12. In poche parole, quindi, il Gran Premio di Spagna della classe mediana è pronto a monopolizzare il podio con piloti di casa. Al momento in vetta alla classifica generale troviamo Sergio Garcia (vincitore in Texas) con 51 punti, contro i 49 di Joe Roberts. Terzo Alonso Lopez con 38 punti a pari merito con Aron Canet, quindi quinto Ai Ogura con 33 davanti a Manuel Gonzalez sesto con 30, Fermin Aldeguer settimo con 29 e Marcos Ramirez ottavo con 28. In ...