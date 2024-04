Il segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà in Cina dal 24 al 26 aprile e incontrerà alti dirigenti del Paese a Shanghai e Pechino "per discutere una serie di questioni bilaterali, regionali e globali tra cui la crisi in Medio ...

La missione (impossibile) di blinken in cina - Il viaggio di Antony blinken in cina arriva in concomitanza con l'emergere di tensioni che minacciano di riscaldare il complesso rapporto tra il gigante asiatico e gli Stati Uniti. The post La mission ...msn

Macron: «L'Europa può morire, dipende unicamente dalle nostre scelte» - Guerra ucraina. Il segretario di Stato americano Antony blinken ha invitato gli Stati Uniti e la cina a gestire le loro differenze «responsabilmente», iniziando oggi la sua visita ...ilmessaggero

Il segretario di Stato Usa Antony blinken è giunto a Pechino - Il segretario di Stato americano Antony Bliken è arrivato a Pechino, ultima tappa della sua missione di tre giorni in cina dopo quella fatta a Shanghai. Lo riferisce il network statale cinese Cctv. (A ...ansa