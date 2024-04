La Mens Sana ci mette cuore - grinta e qualità San Vincenzo deve inchinarsi al supplementare

Mancano ancora 40 minuti di poule promozione, del tutto ininfluenti. Poi per la Mens Sana sarà tempo di playoff che inizieranno domenica 21 contro San Vincenzo in viale Sclavo. Prima però come detto c’è la trasferta di Sansepolcro contro una ...

Prosegue la preparazione della ‘Note di Siena’ in vista dell’ultimo impegno della poule promozione di domenica alle 18 a Sansepolcro. Una gara inutile per entrambe le squadre ma che servirà alla formazione di Betti per allenarsi in vista dei ...