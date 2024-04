Google Gemini si prepara per delle lunghe conversazioni

Succederà nel corso del 2024. I telefoni delle due aziende si appoggeranno ai modelli di Google per l'IA. Non è chiaro se solo in cloud o in locale, grazie al modello Gemini Nano.... Leggi tutto

•OPPO and OnePlus teamed up to bring a fresh AI Phone experience to over 10 million users. •OPPO shares four core AI Phone capabilities with global AI innovation pioneers.•OPPO and OnePlus to launch AI Features like AI Eraser globally. LAS VEGAS, ...