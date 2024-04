Eccellenza Sangiustese - un turno a Giandomenico

(Di giovedì 25 aprile 2024) Inlanon avrà domenica in panchina il suo allenatore Luiginell’importante partita in programma a Montegranaro nell’ultima giornata di campionato. L’allenatore è stato infatti squalificato fino all’8 maggio "per comportamento irregolare"; inoltre la società rossoblù è stata multata di 200 euro "in quanto – si legge nella motivazione – la propria tifoseria, durante tutta la gara, ha rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale". È stato inibito fino al primo maggio Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, "per proteste". Il giudice sportivo ha poi squalificato per una giornata i seguenti calciatori: Pagliarini (Montegranaro), Sosa (Tolentino), Imbriola (Castelfidardo), Del Compare (Urbania) e Rossini (Montegiorgio).

"Sarà una gara da vita o morte". Luigi Giandomenico , allenatore della Sangiustese , mette subito in chiaro le cose in vista della gara di oggi in casa dell’ Azzurra Colli. Per le due squadre si tratta di una partita di fondamentale importanza: ...

"Il pareggio non accontenta nessuna delle due squadre, però questo è il verdetto del campo e bisogna accettarlo". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, commenta la partita a Montegiorgio con la formazione di casa andata in gol nel ...

"Dovremo fare attenzione ai particolari per conquistare quei punti che per noi sono di vitale importanza". È quanto dice Lorenzo Pigini (foto di N. Rapari), difensore della Sangiustese, in vista del match di domenica quando i rossoblù ospiteranno ...

