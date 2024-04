Le occasioni di primavera firmate Whirpool sui forni a microonde | i modelli da non perdere

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I duedidi Whirlpool da non lasciarsi scappare per ledi: elettrodomestici tecnologici, ricchi di funzioni, disponibili ad un ottimo rapporto qualità-prezzo, perfetti per cuocere, scongelare e riscaldare in pochissimo tempo.