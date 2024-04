La dieta del manager in viaggio L’equilibrio è ai quattro angoli… del piatto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La vita di unè come la Muraglia Cinese: tortuosa, snervante e infinita. È caratterizzata da un minuetto di sale d’attesa, riunioni, Teams, WhatsApp, WeChat, agende condivise e riunioni, organizzate quasi sempre senza tener conto del fuso orario. Ecco una breve guida per non perdere la bussola nutrizionale, navigando tra forchette e bacchette

Furlani: “Pioli Sarà Cardinale a decidere. Il prossimo mercato…” - Giorgio Furlani, AD del Milan, ha parlato della posizione di Pioli e del prossimo mercato che ha previsto di condurre la società “Siamo partiti con l’intenzione di vincere all’alba della stagione e co ...informazione

A Milano vedrà Furlani e Ibra. Si parlerà di Lopetegui (già incontrato), Fonseca e altri allenatori - Il lunedì mattina, a Milano, che vuoi fare Lavorare. E Gerry Cardinale, come da banale stereotipo, farà quello che fanno tanti manager in città: riunioni. riunioni per prendere decisioni. Il fondator ...gazzetta

Milan, ecco Cardinale: in agenda la scelta del tecnico per il post-Pioli - Il lunedì mattina, a Milano, che vuoi fare Lavorare. E Gerry Cardinale, come da banale stereotipo, farà quello che fanno tanti manager in città: riunioni. riunioni per prendere decisioni. Il ...informazione