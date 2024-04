Crisi a Madrid - Sánchez contro la macchina del fango

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pedronon ne può più. Con una inusuale “lettera alla cittadinanza”, il presidente del governo spagnolo ha annunciato ieri sera all’ora di cena che ha bisogno di “fermarsi e first appeared on il manifesto.

"Ti sei fatto rompere il c**o". In Spagna la situazione politica è incandescente. Il governo Sanchez , ostaggio degli autonomisti catalani, ha concesso l'amnistia a tutti quelli che avevano partecipato a organizzare il golpe per la secessione dal governo di Madrid. Una scelta che ha scatenato ... (liberoquotidiano)

Spagna. La mossa di Sánchez: Penso alle dimissioni per gli attacchi a mia moglie: Nel frattempo, Sánchez ha cancellato i propri impegni pubblici, inclusa la partecipazione al ...da vedere se questo sarà sufficiente per il premier o davvero intende farsi da parte e aprire una crisi ...

