Cosa resta di Endgame 5 anni dopo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Martelli impugnati, dita schioccate, nemici ridotti a cenere. Si scrive Avengers:, si legge stadio. Perché chiunque abbia visto quel film in sala ricorda bene almeno due o tre momenti. Due o tre scene degne di un gol della nazionale in una finale dei mondiali. Da Capitan America che impugna Mjolnir al mitico “Avengers, uniti”, passando ovviamente per quel “io…sono…Iron Man” passato alla storia. Ebbene, sì. Era il 24 aprile 2019. Sono passati cinqueesatti dalla storica uscita di. Cinqueche, non so a voi, ma qui da noi sembrano dieci. Come se stessimo parlando un’altra era. Come se non avessimo solo voltato pagina ma cambiato libro. E forse è proprio così. Cerchiamo di capire insieme perché abbiamo questa sensazione, analizzando la vera eredità di. Quel film che forse ...