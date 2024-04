Liga 2023 2024 - il Siviglia vince e trova continuità | Maiorca battuto 2-1

Probabili Formazioni La Liga 32a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici (infobetting)

Le Pagelle e i voti di Real Madrid-Barcellona 3-2, match della trentaduesima giornata di Liga che avvicina i Blancos verso la vittoria aritmetica del campionato. La squadra di Ancelotti sale a 81 punti, undici in più dei blaugrana. Tanti gli episodi nel primo tempo. Il primo, al 6?, sorride al Barcellona che passa in vantaggio con un colpo di testa di Christensen, bravo a sfruttare un’uscita sbagliata di Lunin sugli sviluppi di un calcio ... (sportface)

Gli Highlights e le azioni salienti di Real Madrid-Barcellona 3-2, match della trentaduesima giornata di Liga 2023/2024. Al 6? è la formazione blaugrana a sbloccare il risultato con un colpo di testa di Christensen sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Raphinha e con la complicità di un’uscita sbagliata di Lunin. Al 18? c’è il pareggio. Vazquez semina il panico sulla destra: supera Cancelo e subisce il fallo di Cubarsì in area. Per l’arbitro ... (sportface)

Gli Highlights e le azioni salienti di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 1-1, match della trentesima giornata di Bundesliga 2023/2024. Primo tempo senza emozioni al Signal Iduna Park. Nel secondo tempo a sfiorare la rete è Tella con un tocco sotto porta che viene neutralizzato da Kobel al 68?. All’82’ arriva il vantaggio del Borussia: Sabitzer crossa in area, Fullkrug al volo calcia e batte il portiere avversario. Nel recupero, al 98?, arriva ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Real Madrid-Barcellona, match valevole per la trentaduesima giornata di Liga 2023/2024. I punti di vantaggio sono 8 per la squadra di Ancelotti sui rivali allenati da Xavi. Sia i blancos che i blaugrana sono in striscia positiva in campionato, reduci da quattro successi consecutivi. La formazione di casa, come scritto, può gestire un buon vantaggio in classifica, ma il derby di Spagna è sempre una gara particolare. Di ... (sportface)