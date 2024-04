Web editor sotto shock | c’è un gioco online che sta spopolando E costa pochissimo…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 aprile 2024) I numeri degli utenti che si stanno appassionando ai giochiè in continua crescita: c’è un genere che statra gli appassionati I giochihanno preso piede con forza nell’ultimo periodo. Sempre più persone hanno deciso di sfidarsi in match virtuali, che portano a battaglie a distanza tra più gamer. Si sono moltiplicati in modo esponenziale i fruitori di servizidedicati ai giochi: basta entrare in un negozio di elettronica in un centro commerciale, per rendersi conto dello spazio dedicato alla parte gamer: tastiere speciali, schermi giganti, microfoni e telecamere per poter dialogare a distanza con gli altri giocatori. Il numero dei cosiddetti gamer, i giocatori on line, sta aumentando in modo esponenziale. Ecco il genere che spopola – Cityrumors.itMa quali sono i giochi preferiti da chi ...