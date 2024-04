Pallamano | Fasano sempre in testa alla Serie A Gold Carpi retrocede

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) La 24esima giornata della stagione regolare della2023-2024 diè andata ufficialmente in archivio, fra risultati attesi, colpi di scena e primi verdetti. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Nel big match di giornatabatte 31-30, di strettissima misura, il Brixen rafforzando così il suo primato in classifica, mentre gli Alperia Black Devils vengono superati 28-24 da un super Cassano Magnano, con il Conversano che invece si impone 31-32 in casa del Sassari. Alta classifica, ma non solo: da registrare c’è il 31-26 del Teamnetwork Albatro sul Macagi Cingoli, poi i colpi esterni del Pressano, (30-32) in casa del Bolzano, e dello Sparer Eppan, nella tana del Trieste, e infine il 30-29 del Secchia Rubiera sul, che condanna gli emiliani ...