ATP Barcellona - Casper Ruud si prende la rivincita e batte Tsitsipas in finale Tabù dei tornei 500 per il greco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Lache si voleva. Il norvegese(n.6 del ranking) ha sconfitto nelladell’ATP500 di(Spagna) ilStefanos(n.7 del ranking) per 7-5 6-3 nel remake dell’atto conclusivo del Masters1000 di Montecarlo di sette giorni fa. È stato, quindi, lo scandinavo a imporsi, vendicando il ko di sette giorni fa, con il punteggio di 7-5 6-3. Bravo, dopo un inizio contratto, a mettere in grande difficoltà nello scambio il suo avversario, trovando la chiave con il rovescio lungolinea e avendo maggior aggressività in risposta. Per il norvegese è l’undicesimo titolo a livello ATP, il primo 500, andando ad aggiornare l’elenco divinti fermo a Estoril dell’anno scorso. Da sottolineare il 28° ...