Unilever ci ripensa e molla i talebani dell’ambiente

(Di sabato 20 aprile 2024) Bene gli obiettivi della lotta climatica e della governance, ma prima di tutto occorre pensare alla solidità del business e dei conti. Si potrebbe riassumere così la decisione didi risvegliarsi dall’ossessione collettiva per il paradigma ESG. In fondo, come sa anche qualsiasi studente del primo anno di Economia, il profitto è la materia prima per far crescere una impresa sostenendone gli investimenti e per remunerare gli azionisti con i dividendi. La multinazionale, che fattura 60 miliardi vendendo i suoi prodotti in 190 Paesi nel mondo, ha infatti deciso di ridurre una serie di impegni ambientali e sociali. Un macigno dal punto di vista politico per idel green, peraltro scagliato proprio a ridosso della Giornata mondiale della Terra in calendario lunedì prossimo. A raccontare la retromarcia diè stata ...