Gino e Noemi Scannapieco vincono The Voice Generations

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 20 aprile 2024)e la figliasono i vincitori della prima edizione di The, il nuovo spin off del talent show di Antonella Clerici andato in onda, per due puntate, su Rai 1. Appartenenti al team di Clementino, i due sono riusciti ad avere la meglio, grazie ai voti del pubblico presente in studio, sugli altri tre finalisti: Nicolò, Gaia e Giuseppe (team Bertè), i Soul Food Vocalist (team D’Alessio) e Consuelo e Alessandra (team Arisa). The: chi sono, operaio napoletano di 42 anni, ha deciso di partecipare a The ...