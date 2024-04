Siti nucleari e fabbriche di droni - ecco perché Israele ha colpito Isfahan

Preavvisando gli Usa, lo Stato ebraico ha assicurato che non avrebbe colpito i Siti nucleari iraniani. Tajani: "Al sicuro gli italiani in Iran" - Gli Usa hanno fatto sapere di non aver autorizzato Tel Aviv. Israele, dal canto suo, aveva preavvisato gli Stati Uniti dell'imminente raid, assicurando che non avrebbe colpito i Siti nucleari. L'Aiea ...tgcom24.mediaset

Cosa si sa (finora) dell’attacco in Iran - Israele non “rivendica” l’attacco a Esfahan nell’area nella zona centrale del Paese che ospita diversi Siti nucleari e la produzione di missili e droni, in risposta all’operazione di 5 giorni fa di Te ...famigliacristiana

L’Aiea: nessun danno a impianti nucleari dell’Iran - Roma, 19 apr. (askanews) – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica Aiea riferisce che gli impianti nucleari iraniani non hanno subito alcun danno a seguito dell’attacco israeliano del mattino.askanews