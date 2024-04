Il libro su Berlusconi in cima alle classifiche di vendita - Marina gioia tutta speciale

(Di venerdì 19 aprile 2024) AGI - "Come Presidente del Gruppo Mondadori sono sempre estremamente soddisfatta e orgogliosa vedendo - e succede davvero spesso - i nostri libri scalare ledei titoli piu' venduti. Ma come figlia, il successo deldi Paolo Del Debbio sulla "forza delle idee di Silvio" - balzato al primo posto nella settimana di uscita - mi da' unaparticolare, una". Lo afferma in una nota, commentando i dati didel. "Oltre che a complimentarmi con l'autore - aggiunge - ci tengo a ringraziare di cuore, assieme a quanti hanno contribuito a questo risultato, anche tutti coloro che hanno giudicato interessante leggere 'In nome della ...

«In tanti hanno giudicato interessante In nome della libertà: lo considero un segno di affetto e di stima per mio padre, e un’ulteriore conferma di quanto le idee cui ha dedicato il suo impegno ... (open.online)

"Quelle telefonate di Macron e Merkel per convincerci a non far cadere Draghi" - "Il presidente francese mi cercò due volte. Berlusconi tenne il punto con Angela" Il presidente francese Emmanuel Macron (foto a destra) si attivò personalmente per convincere i leader di centrodestra ...ilgiornale

Libri da leggere. L’eterno ritorno del cavaliere di Arcore - Il saggio di Paolo Del Debbio dedicato all’ex premier scomparso lo scorso giugno scalza dalla vetta Joël Dicker che scivola al numero due. La classifica e i ...repubblica

"In nome della libertà, la forza delle idee di Silvio Berlusconi" di Paolo Del Debbio - Il libro di Paolo Del Debbio In nome della libertà, la forza delle idee di Silvio Berlusconi è in cima alle classifiche.libero