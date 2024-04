Fiorello all’ad Discovery | Nessun progetto per me? Manco io ce l’ho

E’ davvero scatenato Fiorello durante il suo show mattutino su Rai Due. E e sue battute non risparmiano nessuno. A partire dall’amico – e co-conduttore di San Remo – Amadeus . “Io devi ringraziare ... (thesocialpost)

“L’addio di Amadeus alla Rai? È morto? No, e allora chi se ne frega, vada da un’altra parte. Lui è un ‘soubretto’ come ce ne sono stati tanti in Italia. Abbiamo vissuto decenni senza Amadeus alla ... (ilfattoquotidiano)