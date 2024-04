Metato - un piede in finale L’altra sfida in equilibrio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) I campioni in carica dell’Arenaad un passo, mentre fra G.O.77 I Passi e Torcigliano si deciderà tutto nella partita di ritorno. Le semifinali di andata della pool scudetto non hanno dato risposte definitive, anche se per L’Arena, che ha nettamente superato per 4-1 la sorpresa Mb Team, la secondaconsecutiva sembra veramente ad un passo. Risultato sì largo, ma partita comunque aperta. Sblocca Di Bianco, per i campioni, e Signorino pareggia. La contesa su decide nella ripresa quando Di Bianco sigla il 2-1 su rigore, prima che Amdiaze salga in cattedra con una doppietta, di cui la seconda rete sempre su rigore. “È stata una partita nel complesso equilibrata e corretta - analizza Gianluca Franchi dell’Arena-, nella quale abbiamo anche rischiato, nel primo tempo, sulle loro ripartenze. Nella ...