Lattarulo prende la rincorsa | Sono pronto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Con l’inizio delle gare all’aperto, entra nel vivo la stagione di Janko, portacolori dell’Atletica Spezia Duferco. Dopo un’intensa preparazione invernale, il velocista è in fase di scarico e rifinitura in vista della prima gara stagionale sui 100 metri in un meeting a Pavia. "Questo ed altri 100 metri serviranno perre un po’ la– ci dice l’atleta spezzino – in vista dei veri obiettivi stagionali". Un inverno pieno di novità: Federico Leporati ha assunto compiti più da supervisore, gli allenamenti quotidianiseguiti dalla figlia Carolina, che di fatto si dedica esclusivamente a Janko, mentre un altro tecnico, Alessio Bottigliero, ha assunto il ruolo di mental coach. Un piccolo team creato per pensare in grande: "Per un atleta, abituato a gareggiare da solo, è importante avere delle ...