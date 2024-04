Mattarella | “Il rischio che il conflitto in Medio Oriente si allarghi è drammaticamente presente”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Abbiamo parlato della drammatica crisi umanitaria a Gaza, delche ilsiche è. E abbiamo parlato dell’unica soluzione possibile che è quella dei ‘due stati e due popoli’. Bisogna trovare una strada per definire una condizione stabile di pace”. Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio, a Sofia al termine di un colloquio con il presidente bulgaro Rumen Radev. Poi sui migranti ha aggiunto che, “la nuova intesa europea su asilo ed immigrazione supera Dublino e apre la porta di una collaborazione maggiore tra i Paesi europei” per affrontare “di un fenomeno crescente che può essere governato con ordine e non in maniera scomposta come avviene oggi”. “Le scelte che la Ue dovrà compiere per ...