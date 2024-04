Ascea | realizzati oltre 3 | 3 km di nuova condotta idrica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Decisa riduzione del livello delle perdite, miglioramento della funzionalità delle reti per una gestione ottimale della risorsaa tutela dell’ambiente e dei cittadini, contenimento dei costi per un ulteriore miglioramento degli indicatori generali di qualità tecnica dell’Arera. “I cittadini, insomma, beneficeranno di un servizio di fornituracaratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e nella qualità. Anche e soprattutto sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa idropotabile erogata”. Così il sindaco di, Pietro D’Angiolillo, commenta la realizzazione degli3,3 chilometri didi distribuzionein pead su diverse strade di competenza comunale: via A. Mautone, via Tempa del Niglio, via Fontana Palella, via Vallone Cupo, via ...