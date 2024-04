Servizio Clienti Amazon - investimento nell’azienda | è una truffa

Il miglior servizio di sala del mondo è al Plénitude di Parigi. Tre stelle Michelin conquistate in soli 7 mesi, una segnalazione per i dessert (del pastry Maxime Frederic, in precedenza al George V), il ristorante parigino amplia il suo già ricco palmares con un ulteriore riconoscimento: il premio Art of Hospitality Award 2024 assegnatogli da The 50 Best Restaurant. Foto: Vincent Leroux Con questo premio – il secondo degli special award dei ... (gamberorosso)