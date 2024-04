F1 | prove libere GP Cina 2024 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Formula 1 torna inper la prima volta dal 2019. Il Circus ha mancato l’appuntamento per ben quattro anni a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, ma ora è pronto a sfrecciare nuovamente sull’asfalto di Shanghai. Il fine settimana si presenta come un’incognita per tutte le squadre, che non hanno mai portato le nuove monoposto su questo circuito e si trovano a dover affrontare un’ulteriore sfida: il primo weekend sprint della stagione. Il format proposto ormai due anni fa dalla Formula 1 garantisce una sola sessione die quindi un’intensa ora in pista per raccogliere quanti più dati possibili. Il fine settimana cinese, appuntamento casalingo per Zhou Guanyu della Stake, avrà inizio nella giornata di venerdì 19 aprile. La prima e unica sessione divedrà ...