Promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Trebbo 79 0 Portuense 3 TREBBO 79: Albertazzi, Corroppoli, Zanzani, Grosso (21’ st Marata), Arteritano, Mineo, Cavarretta (33’ st Sicari), Innocenti, Cini, Mauro (12’ st Puopolo), Vespignani (17’ st Cinalli). A disposizione: Locchi, Castagnoli, Puzzo, Fabbri, Bergonzini. All.: Valtorta. PORTUENSE: Simoni, Marconi, Sorghini (30’ st Ferrari), Masiero, Sovrani, Bolognesi, Orlandi, Di Domenico (6’ pt Sarto), Pierfederici (33’ st Rubini), Grazia (10’ st Fantoni), Pansini (24’ st Nicolasi). A disposizione: Piovaccari, Schincaglia, Halili, Zouaghi. All.: Mariani. Arbitro: Zannoni di Cesena. Reti: 44’ pt Pierfederici (P), 46’ pt Pierfederici (P), 48’ pt Pierfederici (P). Note: ammoniti: Cini (T), Vespignani (T), Sarto (P). Espulso: Cini (T) al 19’ st. E’ un tris di Pierfederici a permettere alla Portuense di espugnare Trebbo di Reno e di mantenere ben salda la zona play off, con ...