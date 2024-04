Joe Hisaishi in Vienna | nuovo album per il compositore dello Studio Ghibli

(Di lunedì 8 aprile 2024) MILANO – Nel 2023 la sua colonna sonora per il film ‘Il Ragazzo e l’Airone’ gli è valsa la prima nomination ai Golden Globe. Il 30 marzoscorso anno Joeha fatto il suo trionfale debutto sul podio di un Musikverein ditutto esaurito, dirigendo un programma di opere proprie. Ora Deutsche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: È uscito “Rush!”, ildei Maneskin “Panico”, l’Ep di Simon Cole Tornano i Simply Red: il 26 maggio esce “Time” Colla Zio a Firenze per presentare il primoGabriele Borsato: esce ‘Online’, ilsingolo del cantautore veneto Coez e Frah Quintale in tour insieme nel 2024

CONCERTO OMAGGIO A JOE Hisaishi: OPERE SINFONICHE - Biglietti in vendita ora su TicketOne Joe Hisaishi e` riconosciuto in tutto il mondo come uno dei piu` grandi compositori dei nostri tempi. Insieme a registi geniali come Hayao Miyazaki e Isao Takahas ...teatrionline

Aps Giappone in Abruzzo – L’Aquila presenta: “Piano solo… Omaggio a Ryuichi Sakamoto (1954-2023)” - L’AQUILA – L’Aps Giappone in Abruzzo – L’Aquila nell’ambito delle manifestazioni programmate per il 2024 finalizzate all’interscambio culturale tra Italia e Giappone è orgogliosa di presentare, ad un ...laquilablog