Sinner nuovo numero 1 Atp | la quota dei bookmaker

(Di domenica 7 aprile 2024)1 della classifica Atp: idanno i numeri. E c’è alla fine anche il colpo grosso che lo farebbe diventare una vera leggenda La vittoria all’Australian Open, storica, ha acceso i riflettori in maniera importante su quello che al momento è il migliore atleta italiano: Jannik. Il trionfo a Melbourne ha dato ulteriore visibilità a quello che è il tennista2 del Mondo che, però, ha messo nel mirino, il primo posto, quello che al momento è occupato da Djokovic.(Lapresse) – Ilveggente.itDopo una prima parte di stagione sul veloce, chiusa con la vittoria del Master 1000 di Miami, Jannik adesso deve difendere i punti su un terreno che, per ora, a lui non è mai stato molto congeniale: sulla terra battuta ha vinto solamente una ...

