PAGELLE – Osimhen è uno squalo | De Laurentiis metta la foto di Juan Jesus sul comodino e mediti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 aprile 2024) Ledi Monza-Napoli 2-4 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Gli autoctoni segnano due volte per caso e lui fa la parte di un incolpevole Monaco di Monza senza ciorta. Povero Meret – 6 Il Monza fa due tiri in porta e noi prendiamo due gol. E la cosa peggiore è che abbiamo preso il primo gol a difesa schierata con assist dell’ex Zerbin – 6 DI LORENZO. In difesa è come un birillo fermo, facile da saltare. Nell’offesa va un po’ meglio anche se fa sempre fatica a rientrare. Al 17’ s’ingurgita malamente il gol del pareggio, ma origina da un suo tiro ribattuto il due a quattro dell’entrante Giacomino. In ogni caso, Ilaria, i pizzini del suo procuratore su un possibile addio in estate sono un pessimo segnale: se pure l’Eurocapitano vuole mollare, significa che il futuro col Duce Aurelio è più nero della notte. Altro che andare a vedere il film sullo ...