Milan | che inizio di 2024 per Leao! Numeri e statistiche da Top Player

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche di Milan -Lecce. Pulisic in gol di nuovo: 10 in Serie A e un nuovo primato (pianetamilan)

In 20 sono finiti a terra alla Parigi-Roubaix dopo appena 40 minuti d alla partenza della Ville rodale di Campiegne. Al chilometro 37, quando ancora non si era arrivati al ben più temuto pavé, in un ... (open.online)

Dopo la bufera per il caso dell’istituto Iqbal Masih di Pioltello , ora una possibile sospensioni delle lezioni per la fine del Ramadan potrebbe arrivare al Politecnico di Milano. Sembra infatti ... (ilgiorno)

SERIE A - Le pagelle di Frosinone-Bologna 0-0: Turati e Skorupski i migliori in campo, deludono Ferguson e Zirkzee - SERIE A - I voti ai protagonisti di Frosinone-Bologna 0-0 con le pagelle della partita: il migliore è sicuramente Turati, che ferma Aebischer e soprattutto Ndoye con due strepitosi interventi. Non ...eurosport

Il Napoli rialza la testa, vittoria show all'U-Power Stadium: Monza sconfitto 4-2, in gol anche Zielinski - Rialza la testa il Napoli di Francesco Calzona che all'U-Power Stadium rischia davvero di toccare il fondo ma poi torna a sciorinare una prestazione importante riuscendo alla fine a sbancare ...fcinternews

Il Napoli travolge in rimonta il Monza con 4 gol in un quarto d’ora - I campioni d'Italia ribaltano un primo tempo poco convincente con ben 4 reti in 14 minuti grazie ad Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori. Le reti di Djuric e Colpani non evitano la sconfitta al Mo ...ilgiornale