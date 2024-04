Matteo Berrettini è tornato a vincere con un sorriso bellissimo

Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano ha sconfitto lo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set, offrendo un tennis spumeggiante e tonico sulla terra ... (oasport)

L'azzurro in finale batte lo spagnolo Carballes Baena Matteo Berrettini vince il torneo Atp di Marrakech (terra battuta, montepremi 579.320 euro), in Marocco. Il romano 27enne batte in finale lo ... (sbircialanotizia)