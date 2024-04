Tudor non condanna la Lazio ma è rimasto spiazzato dalla Juve | “Così sono impressionanti”

C’è un solo allenatore che in questa stagione Aurelio De Laurentiis non ha voluto nel suo Napoli: si tratta di Igor Tudor il croato che il presidente bocciò nel suo colloquio autunnale. De ... (ilnapolista)

Roma, 30 marzo 2024 - Il lampo di Marusic regala alla Lazio il successo in extremis contro una Juventus in caduta libera. Non ci poteva davvero essere miglior partenza per Igor Tudor, al debutto ... (sport.quotidiano)