Il collutorio | un alleato prezioso per l’igiene orale

Olio di cocco nemico o alleato: ...in bocca 2 cucchiai di olio di cocco ed effettua degli sciacqui come faresti con un collutorio per ... Silvia Trevaini VideoNews The post Olio di cocco nemico o alleato first appeared on Obiettivo ...

Collutorio: non solo igiene orale. Gli utilizzi che non conoscevi: ... oltre a spazzolino, dentifricio e filo interdentale, il nostro miglior alleato per una corretta igiene orale è il collutorio . Si tratta di un prodotto dalle molteplici funzioni, utile per ...