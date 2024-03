Putin | ' chi è dietro all' attacco terroristico pagherà'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) "Identificheremo tutti coloro che sonoa questo attoe pagheranno per questo". Lo ha detto il presidente Vladimirin un discorso televisivo alla nazione, parlando per la prima volta dopo l'di ieri a Mosca. Il presidente russo ha anche detto che i quattro responsabili dell'al Crocus City Hall sono stati arrestati e che ci sono indicazioni che stavano cercando di entrare in Ucraina.